«Торпедо» обменяло вратаря Ивана Кульбакова в «Адмирал»

Хоккейные клубы «Торпедо» и «Адмирал» произвели обмен. Состав нижегородской команды пополнили вратарь Дмитрий Шугаев и нападающий Игорь Гераськин. В обратном направлении отправился голкипер Иван Кульбаков.

«Искренне благодарим Ивана Кульбакова за четыре сезона в нашем клубе — за профессионализм, вклад в общие победы и множество запоминающихся моментов. Желаем успехов на новом этапе карьеры и будем рады новым встречам», — говорится в сообщении пресс-службы нижегородского клуба.

В текущем сезоне Кульбаков одержал семь побед в 20 матчах с процентом отражённых бросков 90,1%. Гераськин набрал 11 (5+6) очков в 44 матчах. Шугаев отразил 89,9% бросков в 13 играх.