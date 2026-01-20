«Принято сложное решение». В «Торпедо» объяснили обмен вратаря Ивана Кульбакова

Генеральный директор «Торпедо» Евгений Забуга прокомментировал обмен вратаря Ивана Кульбакова в «Адмирал». Нижегородский клуб в результате обмена получил нападающего Игоря Гераськина и голкипера Дмитрия Шугаева.

«Клубом принято сложное решение о переходе Ивана Кульбакова, которому необходима постоянная игровая практика, в том числе с учётом того, что 1 июня он получит статус неограниченно свободного агента. Первоначально рассматривался вариант обмена с одним из топ-клубов Восточной конференции, однако не удалось согласовать условия перехода. Иван принял сложившуюся ситуацию достойно и профессионально. Для «Торпедо» важно обеспечить дебют в КХЛ воспитаннику нижегородского хоккея Дмитрию Дагестанскому, который своей работой и отношением к делу заслужил это.

В результате обмена мы приобретаем достаточно опытных спортсменов в хорошем возрасте, которым есть что доказывать на уровне КХЛ. Игорь Гераськин своей игрой в магнитогорском «Металлурге» показал, что способен вносить вклад в большие командные победы. Дмитрий Шугаев имеет опыт первого вратаря «Северстали» и способен усилить вратарскую бригаду нашего клуба. От лица клуба благодарю Ивана за честную работу на протяжении четырёх сезонов и за большой вклад в развитие клуба», — цитирует Забугу пресс-служба клуба.