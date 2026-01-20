«Спартак» нанёс «Шанхайским Драконам» четвёртое поражение подряд

В Санкт-Петербурге на стадионе «СКА Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Шанхайскими Драконами» и «Спартаком». Победу одержали красно-белые со счётом 3:1.

На 24-й минуте счёт открыл хоккеист «Спартака» Демид Мансуров с передачи Дмитрия Вишневского. Через пару минут гости удвоили преимущество благодаря голу Адама Ружички, которому ассистировали Нэйтан Тодд и Джоуи Кин. На старте третьего периода двойной численный перевес реализовал нападающий «Спартака» Павел Порядин, которому ассистировали Никита Коростелёв и Дмитрий Вишневский. В концовке матча форвард «Шанхайских Драконов» Ник Меркли сумел размочить счёт.

«Шанхайские Драконы» потерпели четвёртое поражение подряд.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.