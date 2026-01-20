Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Шанхайские Драконы — Спартак, результат матча 20 января 2026, счет 1:3, КХЛ 2025/2026

«Спартак» нанёс «Шанхайским Драконам» четвёртое поражение подряд
Комментарии

В Санкт-Петербурге на стадионе «СКА Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Шанхайскими Драконами» и «Спартаком». Победу одержали красно-белые со счётом 3:1.

Фонбет Чемпионат КХЛ
20 января 2026, вторник. 19:30 МСК
Шанхайские Драконы
Шанхай
Окончен
1 : 3
Спартак
Москва
0:1 Мансуров (Вишневский) – 23:28 (5x5)     0:2 Ружичка (Тодд, Кин) – 25:20 (5x4)     0:3 Порядин (Коростелёв, Вишневский) – 44:11 (5x3)     1:3 Лабанк (Меркли, Кареев) – 57:16 (5x5)    

На 24-й минуте счёт открыл хоккеист «Спартака» Демид Мансуров с передачи Дмитрия Вишневского. Через пару минут гости удвоили преимущество благодаря голу Адама Ружички, которому ассистировали Нэйтан Тодд и Джоуи Кин. На старте третьего периода двойной численный перевес реализовал нападающий «Спартака» Павел Порядин, которому ассистировали Никита Коростелёв и Дмитрий Вишневский. В концовке матча форвард «Шанхайских Драконов» Ник Меркли сумел размочить счёт.

«Шанхайские Драконы» потерпели четвёртое поражение подряд.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

Календарь КХЛ
Турнирная таблица КХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android