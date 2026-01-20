Окулов: во втором периоде «Авангард» дал «Салавату» вздохнуть. Действовали несолидно

Нападающий «Авангарда» Константин Окулов выразил недовольство игрой омской команды во втором периоде матча с «Салаватом Юлаевым» (5:2).

«Хорошая, интересная, активная игра. Здорово начали, в первом периоде забили хорошие голы, повели 3:0. Во втором периоде действовали несолидно, неграмотно, упустили преимущество. Надо было где-то потерпеть, забить свои голы, но дали сопернику вздохнуть, шанс отыграться. Однако в перерыве отлично поговорили, обсудили ошибки, третий период сыграли правильно и довели до победы.

Причины неудачного второго периода? Несобранность, где-то – лёгкая расслабленность. Перестаём играть правильно, на команду, терпеливо. Не было бы проблемы забить ещё, если бы продолжали делать правильные вещи», – сказал Окулов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Львом Лукиным.