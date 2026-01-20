Скидки
Главная Хоккей Новости

Окулов: во втором периоде «Авангард» дал «Салавату» вздохнуть. Действовали несолидно

Нападающий «Авангарда» Константин Окулов выразил недовольство игрой омской команды во втором периоде матча с «Салаватом Юлаевым» (5:2).

Фонбет Чемпионат КХЛ
20 января 2026, вторник. 17:00 МСК
Салават Юлаев
Уфа
Окончен
2 : 5
Авангард
Омск
0:1 Войнов (Потуральски, Якупов) – 08:56 (5x5)     0:2 Шарипзянов (Котляревский) – 09:43 (5x5)     0:3 Игумнов (Мартынов, Шарипзянов) – 14:58 (5x5)     1:3 Ремпал (Жаровский) – 29:14 (5x4)     1:4 Игумнов (Фьоре, Войнов) – 45:01 (5x5)     1:5 Шарипзянов (Чеккони) – 52:20 (en)     2:5 Хохлачёв (Цулыгин, Жаровский) – 58:22 (5x5)    

«Хорошая, интересная, активная игра. Здорово начали, в первом периоде забили хорошие голы, повели 3:0. Во втором периоде действовали несолидно, неграмотно, упустили преимущество. Надо было где-то потерпеть, забить свои голы, но дали сопернику вздохнуть, шанс отыграться. Однако в перерыве отлично поговорили, обсудили ошибки, третий период сыграли правильно и довели до победы.

Причины неудачного второго периода? Несобранность, где-то – лёгкая расслабленность. Перестаём играть правильно, на команду, терпеливо. Не было бы проблемы забить ещё, если бы продолжали делать правильные вещи», – сказал Окулов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Львом Лукиным.

