Окулов: во втором периоде «Авангард» дал «Салавату» вздохнуть. Действовали несолидно

Нападающий «Авангарда» Константин Окулов выразил недовольство игрой омской команды во втором периоде матча с «Салаватом Юлаевым» (5:2).
«Хорошая, интересная, активная игра. Здорово начали, в первом периоде забили хорошие голы, повели 3:0. Во втором периоде действовали несолидно, неграмотно, упустили преимущество. Надо было где-то потерпеть, забить свои голы, но дали сопернику вздохнуть, шанс отыграться. Однако в перерыве отлично поговорили, обсудили ошибки, третий период сыграли правильно и довели до победы.
Причины неудачного второго периода? Несобранность, где-то – лёгкая расслабленность. Перестаём играть правильно, на команду, терпеливо. Не было бы проблемы забить ещё, если бы продолжали делать правильные вещи», – сказал Окулов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Львом Лукиным.
- 20 января 2026
-
22:20
-
22:05
-
21:55
-
21:25
-
21:00
-
20:45
-
20:35
-
20:22
-
20:17
-
20:08
-
20:04
-
19:32
-
19:19
-
19:11
-
18:50
-
18:25
-
18:19
-
18:00
-
17:30
-
17:15
-
16:48
-
16:20
-
16:01
-
15:50
-
15:29
-
15:13
-
14:50
-
14:30
-
14:17
-
14:15
-
14:00
-
13:44
-
13:19
-
13:00
-
12:51