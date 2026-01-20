Скидки
«Колорадо» обменяло защитника сборной Беларуси Илью Соловьёва в «Питтсбург»

«Колорадо» обменяло защитника сборной Беларуси Илью Соловьёва в «Питтсбург», сообщает пресс-служба клуба. В обратном направлении последовал форвард Валттери Пуустинен и седьмой раунд драфта НХЛ 2026 года.

В текущем сезоне НХЛ 25-летний Соловьёв провёл 16 матчей и набрал 3 (1+2) очка при показателе полезности «-1» и шести минутах штрафа. Всего в НХЛ на счету белорусского защитника 31 встреча и семь набранных очков — один гол и шесть результативных передач.

В АХЛ Соловьёв провёл 232 матча, в которых набрал 69 очков — забросил 18 шайб и отдал 51 результативную передачу. В КХЛ на счету Соловьёва 41 игра и 9 (2+7) очков.

