«Крутая цифра». Форвард «Авангарда» Окулов отреагировал на свой 700-й матч в КХЛ
Поделиться
Нападающий «Авангарда» Константин Окулов отреагировал на свою 700-ю встречу в КХЛ. Юбилейным для форварда стал матч с «Салаватом Юлаевым» (5:2).
Фонбет Чемпионат КХЛ
20 января 2026, вторник. 17:00 МСК
Салават Юлаев
Уфа
Окончен
2 : 5
Авангард
Омск
0:1 Войнов (Потуральски, Якупов) – 08:56 (5x5) 0:2 Шарипзянов (Котляревский) – 09:43 (5x5) 0:3 Игумнов (Мартынов, Шарипзянов) – 14:58 (5x5) 1:3 Ремпал (Жаровский) – 29:14 (5x4) 1:4 Игумнов (Фьоре, Войнов) – 45:01 (5x5) 1:5 Шарипзянов (Чеккони) – 52:20 (en) 2:5 Хохлачёв (Цулыгин, Жаровский) – 58:22 (5x5)
«700-й матч в КХЛ? Крутая цифра, всегда приятно, когда случаются такие моменты. Но надеюсь, что самое интересное впереди, так что будем работать, чтобы достичь ещё больших высот», – сказал Окулов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Львом Лукиным.
За 700 встреч в КХЛ Окулов набрал 492 очка — забросил 184 шайбы и отдал 308 результативных передач. Форвард выступал за «Сибирь», ЦСКА и омский «Авангард». В текущем сезоне на счету Окулова 51 (16+35) очко в 46 матчах.
Материалы по теме
Комментарии
- 20 января 2026
-
23:55
-
23:50
-
23:40
-
23:30
-
23:11
-
23:04
-
22:57
-
22:51
-
22:40
-
22:20
-
22:05
-
21:55
-
21:25
-
21:00
-
20:45
-
20:35
-
20:22
-
20:17
-
20:08
-
20:04
-
19:32
-
19:19
-
19:11
-
18:50
-
18:25
-
18:19
-
18:00
-
17:30
-
17:15
-
16:48
-
16:20
-
16:01
-
15:50
-
15:29
-
15:13