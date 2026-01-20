«Крутая цифра». Форвард «Авангарда» Окулов отреагировал на свой 700-й матч в КХЛ

Нападающий «Авангарда» Константин Окулов отреагировал на свою 700-ю встречу в КХЛ. Юбилейным для форварда стал матч с «Салаватом Юлаевым» (5:2).

«700-й матч в КХЛ? Крутая цифра, всегда приятно, когда случаются такие моменты. Но надеюсь, что самое интересное впереди, так что будем работать, чтобы достичь ещё больших высот», – сказал Окулов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Львом Лукиным.

За 700 встреч в КХЛ Окулов набрал 492 очка — забросил 184 шайбы и отдал 308 результативных передач. Форвард выступал за «Сибирь», ЦСКА и омский «Авангард». В текущем сезоне на счету Окулова 51 (16+35) очко в 46 матчах.