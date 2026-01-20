Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Крутая цифра». Форвард «Авангарда» Окулов отреагировал на свой 700-й матч в КХЛ

«Крутая цифра». Форвард «Авангарда» Окулов отреагировал на свой 700-й матч в КХЛ
Комментарии

Нападающий «Авангарда» Константин Окулов отреагировал на свою 700-ю встречу в КХЛ. Юбилейным для форварда стал матч с «Салаватом Юлаевым» (5:2).

Фонбет Чемпионат КХЛ
20 января 2026, вторник. 17:00 МСК
Салават Юлаев
Уфа
Окончен
2 : 5
Авангард
Омск
0:1 Войнов (Потуральски, Якупов) – 08:56 (5x5)     0:2 Шарипзянов (Котляревский) – 09:43 (5x5)     0:3 Игумнов (Мартынов, Шарипзянов) – 14:58 (5x5)     1:3 Ремпал (Жаровский) – 29:14 (5x4)     1:4 Игумнов (Фьоре, Войнов) – 45:01 (5x5)     1:5 Шарипзянов (Чеккони) – 52:20 (en)     2:5 Хохлачёв (Цулыгин, Жаровский) – 58:22 (5x5)    

«700-й матч в КХЛ? Крутая цифра, всегда приятно, когда случаются такие моменты. Но надеюсь, что самое интересное впереди, так что будем работать, чтобы достичь ещё больших высот», – сказал Окулов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Львом Лукиным.

За 700 встреч в КХЛ Окулов набрал 492 очка — забросил 184 шайбы и отдал 308 результативных передач. Форвард выступал за «Сибирь», ЦСКА и омский «Авангард». В текущем сезоне на счету Окулова 51 (16+35) очко в 46 матчах.

Материалы по теме
Окулов: во втором периоде «Авангард» дал «Салавату» вздохнуть. Действовали несолидно
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android