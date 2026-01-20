Жамнов оценил победу «Спартака» в матче с «Шанхайскими Драконами»

Главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов прокомментировал победу в матче с «Шанхайскими Драконами» (3:1).
– Мы не выдохнули, когда забили два гола. С «драконами» надо играть 60 минут, ведь сегодня была игра до первого гола, кто забьёт первым, тот, скорее всего, и был бы победителем. Игра в равных составах? Для меня как для тренера – это не самое лучшее, что показала команда. Вот следующая игра очень нужна для нас, и мы хотим этот компонент исправить, попробуем показать свой лучший хоккей. Сегодня мог быть другой сценарий, «драконы» тоже перетягивали на себя игру, у нас были проблемы в обороне и в возврате на точку. «Шанхай» это использовал и держал нас в игре. Это напоминание нам о концентрации.
— Не устали ещё ездить в Питер?
— Мы гостиницу знаем наизусть уже, на автобусе тоже как родные – видим улицу и знаем, что там будет пробка, – передаёт слова Жамнова корреспондент «Чемпионата» Елизавета Алферьева.
