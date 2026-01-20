Скидки
Жамнов оценил победу «Спартака» в матче с «Шанхайскими Драконами»

Главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов прокомментировал победу в матче с «Шанхайскими Драконами» (3:1).

Фонбет Чемпионат КХЛ
20 января 2026, вторник. 19:30 МСК
Шанхайские Драконы
Шанхай
Окончен
1 : 3
Спартак
Москва
0:1 Мансуров (Вишневский) – 23:28 (5x5)     0:2 Ружичка (Тодд, Кин) – 25:20 (5x4)     0:3 Порядин (Коростелёв, Вишневский) – 44:11 (5x3)     1:3 Лабанк (Меркли, Кареев) – 57:16 (5x5)    

– Мы не выдохнули, когда забили два гола. С «драконами» надо играть 60 минут, ведь сегодня была игра до первого гола, кто забьёт первым, тот, скорее всего, и был бы победителем. Игра в равных составах? Для меня как для тренера – это не самое лучшее, что показала команда. Вот следующая игра очень нужна для нас, и мы хотим этот компонент исправить, попробуем показать свой лучший хоккей. Сегодня мог быть другой сценарий, «драконы» тоже перетягивали на себя игру, у нас были проблемы в обороне и в возврате на точку. «Шанхай» это использовал и держал нас в игре. Это напоминание нам о концентрации.

— Не устали ещё ездить в Питер?
— Мы гостиницу знаем наизусть уже, на автобусе тоже как родные – видим улицу и знаем, что там будет пробка, – передаёт слова Жамнова корреспондент «Чемпионата» Елизавета Алферьева.

