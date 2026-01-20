Скидки
Главная Хоккей Новости

«Это хорошее усиление в зоне атаки». Жамнов — об обмене Гутика из «Адмирала»

«Это хорошее усиление в зоне атаки». Жамнов — об обмене Гутика из «Адмирала»
Комментарии

Главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов оценил обмен нападающего Даниила Гутика из «Адмирала» и заявил, что форвард может дебютировать за красно-белых уже в следующем матче со СКА.

— Ваша команда подписала сегодня Гутика. Уже видите его где-то?
— Только сейчас увидел его впервые, даже не успел поговорить – только поздоровался. Конечно, я вижу его в определённых сочетаниях, мне надо с ним поговорить понять, как и что делать. Это хорошее усиление в зоне атаки, что тут говорить.

— В матче со СКА Гутик будет в заявке?
— Думаю, что да, – передаёт слова Жамнова корреспондент «Чемпионата» Елизавета Алферьева.

