«Это хорошее усиление в зоне атаки». Жамнов — об обмене Гутика из «Адмирала»

Главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов оценил обмен нападающего Даниила Гутика из «Адмирала» и заявил, что форвард может дебютировать за красно-белых уже в следующем матче со СКА.

— Ваша команда подписала сегодня Гутика. Уже видите его где-то?

— Только сейчас увидел его впервые, даже не успел поговорить – только поздоровался. Конечно, я вижу его в определённых сочетаниях, мне надо с ним поговорить понять, как и что делать. Это хорошее усиление в зоне атаки, что тут говорить.

— В матче со СКА Гутик будет в заявке?

— Думаю, что да, – передаёт слова Жамнова корреспондент «Чемпионата» Елизавета Алферьева.