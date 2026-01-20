Скидки
Хоккей

Келли — об 1:3 от «Спартака»: могли добавить в третьем периоде, но не использовали шансы

Комментарии

Исполняющий обязанности главного тренера «Шанхайских Драконов» Майк Келли высказался о поражении в домашнем матче со «Спартаком» (1:3).

Фонбет Чемпионат КХЛ
20 января 2026, вторник. 19:30 МСК
Шанхайские Драконы
Шанхай
Окончен
1 : 3
Спартак
Москва
0:1 Мансуров (Вишневский) – 23:28 (5x5)     0:2 Ружичка (Тодд, Кин) – 25:20 (5x4)     0:3 Порядин (Коростелёв, Вишневский) – 44:11 (5x3)     1:3 Лабанк (Меркли, Кареев) – 57:16 (5x5)    

«Сначала всё было неплохо, все были энергичные, хорошо настроились на игру. Моментов была масса – только используй, однако во втором периоде стали удаляться, всё настроение на лавке изменилось, ребята чуть подсели. В третьем периоде моя команда смогла добавить, выглядели достойно, но всё равно не использовали свои шансы. Они недоработали несколько шайб, и вот мы имеем что имеем. Почему пропустили две шайбы за две минуты? Тут просто совпадение и невезение – нет какой-то причины, сначала мы плохо поменялись, а потом был отскок от конька защитника. Когда Мёркли не попал в пустые ворота, я думал, что шайба внутри. Я ещё не видел этот эпизод, хочу пересмотреть. Как мне сказали, защитник «Спартака» очень хорошо сыграл», – передаёт слова Келли корреспондент «Чемпионата» Елизавета Алферьева.

