Главная Хоккей Новости

Келли — о Ковалёве в штабе «Шанхая»: думал, что ему хватит недели, но процесс затянулся

Комментарии

Исполняющий обязанности главного тренера «Шанхайских Драконов» Майк Келли высказался о назначении Митча Лава главным тренером и оценил работу Алексея Ковалёва в штабе китайского клуба.

— К нам едет Митч Лав. Вы останетесь в штабе?
— Я сейчас здесь.

— Вы с ним знакомы? Как оцените его работу?
— Я лично с ним не знаком, у него хорошая репутация для молодого главного тренера. Он очень взволнован и ждёт начала работы здесь.

— Что скажете о Ковалёве? Как он помогает?
— К нему нет никаких вопросов. Он хорошо работает с нападающими, над их навыками и развитием. Он хороший специалист, я думал, что ему хватит недели, но процесс немного затянулся. Мы стали создавать моменты, хотя и упускаем те, что нам даёт соперник. У нас психологическая проблема в данный момент, – передаёт слова Келли корреспондент «Чемпионата» Елизавета Алферьева.

