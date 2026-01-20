Скидки
Результаты матчей КХЛ на 20 января 2026 года
Сегодня, 20 января, состоялись четыре матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч игрового дня.

Результаты матчей КХЛ на 20 января 2026 года:

«Автомобилист» – «Сибирь» — 2:0;
«Салават Юлаев» – «Авангард» — 2:5;
«Лада» – «Барыс» — 2:0;
«Шанхайские Драконы» – «Спартак» — 1:3.

Западную конференцию Континентальной хоккейной лиги с 64 очками после 48 матчей возглавляет череповецкая «Северсталь». Первое место Восточной конференции КХЛ на данный момент занимает магнитогорский «Металлург», набравший 76 очков после 46 игр.

Регулярный чемпионат КХЛ завершится 20 марта. Плей-офф пройдёт с 23 марта по 23 мая 2026 года.

