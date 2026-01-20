Результаты матчей ВХЛ на 20 января 2026 года

Сегодня, 20 января, состоялись семь встреч OLIMPBET Чемпионата России ВХЛ. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня Всероссийской хоккейной лиги.

Результаты матчей ВХЛ на 20 января 2026 года:

«Челмет» – «Ростов» — 3:2;

«Горняк-УГМК» – ХК «Тамбов» — 5:2;

«Магнитка» – «Буран» — 3:1;

ЦСК ВВС – «Нефтяник» — 2:6;

«Барс» – «Челны» — 5:1;

«Рязань-ВДВ» – «Динамо» СПб — 4:3;

«Дизель» – СКА-ВМФ — 4:0.

На данный момент сводную таблицу ВХЛ возглавляет новокузнецкий «Металлург», набравший 75 очков в 44 матчах. Второе место занимает «Югра» с 72 очками после 45 встреч. Тройку замыкает «Нефтяник» (63 очка в 42 играх).

В регулярном чемпионате команды проведут по одному матчу дома и по одному – в гостях со всеми командами лиги: всего по 62 встречи. Регулярный чемпионат завершится 18 марта 2026 года.