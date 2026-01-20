Результаты матчей МХЛ на 20 января 2026 года

Сегодня, 20 января, состоялись шесть матчей регулярного OLIMPBET Чемпионата МХЛ сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Результаты матчей МХЛ на 20 января 2026 года:

«Кузнецкие Медведи» – «Снежные Барсы» — 5:4 ОТ;

МХК «Молот» – «Сибирские Снайперы» — 2:1 Б;

«Тюменский Легион» – «Красноярские Рыси» — 2:5;

«Реактор» – «Авто» — 6:9;

«Спутник» – «Белые Медведи» — 4:6;

МХК «Спартак MAX» – «Амурские Тигры» — 1:3.

«Золотой» дивизион Западной конференции возглавляет «Локо» с 71 очком после 40 игр. Первое место в «Золотом» дивизионе Восточной конференции занимают «Омские Ястребы», набравшие 63 очка после 44 матчей.

В текущем сезоне возросло количество игр каждой команды в регулярном чемпионате. Это стало возможно благодаря проведению матчей между соперниками обеих конференций. Регулярный чемпионат МХЛ завершится 22 марта.