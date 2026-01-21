Владимир Тарасенко продлил результативную серию до четырёх матчей, забив «Монреалю»

Российский нападающий «Миннесоты Уайлд» Владимир Тарасенко отметился заброшенной шайбой в выездном матче с «Монреаль Канадиенс», который проходит в эти минуты на льду арены «Белл-центр» в канадском Монреале. Благодаря этому Владимир продлил до четырёх матчей результативную серию (6 (3+3) очков в трёх предыдущих играх) и до трёх — серию с забитыми голами (три шайбы в двух предыдущих встречах).
Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.
На 11-й минуте игры при счёте 0:0 в ходе розыгрыша «Миннесотой численного преимущества Тарасенко получил поперечный пас от Матса Цуккарелло и нанёс мощный бросок в касание, отправив шайбу в дальний угол ворот Якуба Добеша.
Всего на счету Владимира теперь 27 (12+15) очков в 44 неполных матчах текущего сезона.
