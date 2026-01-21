Две передачи Кучерова помогли «Тампе» одержать волевую победу над «Сан-Хосе» в НХЛ

В ночь с 20 на 21 января завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимала «Сан-Хосе Шаркс». Встреча прошла на льду «Бенчмарк Интернейшнл-Арены» (Тампа, США) и закончилась победой хозяев со счётом 4:1.

В составе хозяев шайбы забросили Брэндон Хагель (2), Энтони Чирелли и Джейк Гюнцель. Российский нападающий Никита Кучеров отметился двумя ассистами.

В составе гостей единственный гол записал на свой счёт Тайлер Тоффоли.

Российские вратари Андрей Василевский («Тампа-Бэй») и Ярослав Аскаров («Сан-Хосе») отразили 22 и 16 бросков соответственно.

Защитник «Шаркс» Дмитрий Орлов (Россия) результативными действиями не отметился.

В следующей встрече «Тампа-Бэй Лайтнинг» сыграет в гостях с «Чикаго Блэкхоукс» 24 января. «Сан-Хосе Шаркс» встретится дома с «Нью-Йорк Рейнджерс» 10 января.