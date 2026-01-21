Скидки
Тампа-Бэй Лайтнинг – Сан-Хосе Шаркс, результат матча 21 января 2025, счет 4:1, регулярный чемпионат НХЛ 2025/2026

Две передачи Кучерова помогли «Тампе» одержать волевую победу над «Сан-Хосе» в НХЛ
В ночь с 20 на 21 января завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимала «Сан-Хосе Шаркс». Встреча прошла на льду «Бенчмарк Интернейшнл-Арены» (Тампа, США) и закончилась победой хозяев со счётом 4:1.

НХЛ — регулярный чемпионат
21 января 2026, среда. 03:00 МСК
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
Окончен
4 : 1
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
0:1 Тоффоли (Эклунд, Веннберг) – 14:37     1:1 Хагель (Чирелли, Кучеров) – 15:10     2:1 Чирелли (Хагель, Кучеров) – 21:49     3:1 Гюнцель (Джеймс, Гонсалвес) – 23:17     4:1 Хагель (Гюнцель, Мозер) – 57:41    

В составе хозяев шайбы забросили Брэндон Хагель (2), Энтони Чирелли и Джейк Гюнцель. Российский нападающий Никита Кучеров отметился двумя ассистами.

В составе гостей единственный гол записал на свой счёт Тайлер Тоффоли.

Российские вратари Андрей Василевский («Тампа-Бэй») и Ярослав Аскаров («Сан-Хосе») отразили 22 и 16 бросков соответственно.

Защитник «Шаркс» Дмитрий Орлов (Россия) результативными действиями не отметился.

В следующей встрече «Тампа-Бэй Лайтнинг» сыграет в гостях с «Чикаго Блэкхоукс» 24 января. «Сан-Хосе Шаркс» встретится дома с «Нью-Йорк Рейнджерс» 10 января.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ
Турнирная таблица регулярного чемпионата НХЛ
