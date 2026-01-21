Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Коламбус Блю Джекетс – Оттава Сенаторз, результат матча 21 января 2025, счет 1:4, регулярный чемпионат НХЛ 2025/2026

«Коламбус» проиграл дома «Оттаве» в НХЛ, российские хоккеисты очков не набрали
Комментарии

В ночь с 20 на 21 января завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Коламбус Блю Джекетс» принимал «Оттаву Сенаторз». Встреча прошла на льду «Нейшнвайд-Арены» (Коламбус, США) и закончилась победой гостей со счётом 4:1.

НХЛ — регулярный чемпионат
21 января 2026, среда. 03:00 МСК
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
Окончен
1 : 4
Оттава Сенаторз
Оттава
0:1 Клевен (Жиру, Амадио) – 03:34     1:1 Монахан (Дженнер, Джонсон) – 07:46     1:2 Штюцле (Шабо, Дженсен) – 10:15     1:3 Грейг (Козенс, Шабо) – 46:49     1:4 Ткачук (Штюцле, Грейг) – 56:54    

В составе хозяев единственную шайбу забросил Шон Монахан.

В составе гостей голы записали на свой счёт Тайлер Клевен, Тим Штюцле, Ридли Грейг и Брэди Ткачук.

Российские хоккеисты Егор Замула, Иван Проворов, Кирилл Марченко, Дмитрий Воронков (все «Коламбус») и Артём Зуб («Оттава») результативными действиями не отметились.

В следующей встрече «Коламбус Блю Джекетс» сыграет дома с «Даллас Старз» 23 января. «Оттава Сенаторз» встретится в гостях с «Нэшвилл Предаторз» 23 января.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ
Турнирная таблица регулярного чемпионата НХЛ
Материалы по теме
Две передачи Кучерова помогли «Тампе» одержать волевую победу над «Сан-Хосе» в НХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android