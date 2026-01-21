«Коламбус» проиграл дома «Оттаве» в НХЛ, российские хоккеисты очков не набрали

В ночь с 20 на 21 января завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Коламбус Блю Джекетс» принимал «Оттаву Сенаторз». Встреча прошла на льду «Нейшнвайд-Арены» (Коламбус, США) и закончилась победой гостей со счётом 4:1.

В составе хозяев единственную шайбу забросил Шон Монахан.

В составе гостей голы записали на свой счёт Тайлер Клевен, Тим Штюцле, Ридли Грейг и Брэди Ткачук.

Российские хоккеисты Егор Замула, Иван Проворов, Кирилл Марченко, Дмитрий Воронков (все «Коламбус») и Артём Зуб («Оттава») результативными действиями не отметились.

В следующей встрече «Коламбус Блю Джекетс» сыграет дома с «Даллас Старз» 23 января. «Оттава Сенаторз» встретится в гостях с «Нэшвилл Предаторз» 23 января.