«Монреаль» обыграл «Миннесоту». У Тарасенко дубль, у Капризова и Демидова по два очка

В ночь с 20 на 21 января мск на льду арены «Белл-центр» в канадском Монреале завершился матч регулярного чемпионата НХЛ сезона-2025/2026 между клубами «Монреаль Канадиенс» и «Миннесота Уайлд». Хозяева площадки выиграли встречу со счётом 4:3.

Российский нападающий «Миннесоты» Владимир Тарасенко оформил дубль. Его партнёр по команде Кирилл Капризов отдал два результативных паса, как и форвард «Монреаля» Иван Демидов.

Ещё один гол гостей на счету Брока Фэйбера, за «Канадиенс» отличились Филлип Дано, Александр Каррье, Лэйн Хатсон и Коул Кофилд.