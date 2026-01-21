Скидки
Монреаль Канадиенс — Миннесота Уайлд, результат матча 21 января 2026, счет 4:3, регулярный чемпионат НХЛ 2025-2026

«Монреаль» обыграл «Миннесоту». У Тарасенко дубль, у Капризова и Демидова по два очка
В ночь с 20 на 21 января мск на льду арены «Белл-центр» в канадском Монреале завершился матч регулярного чемпионата НХЛ сезона-2025/2026 между клубами «Монреаль Канадиенс» и «Миннесота Уайлд». Хозяева площадки выиграли встречу со счётом 4:3.

НХЛ — регулярный чемпионат
21 января 2026, среда. 03:00 МСК
Монреаль Канадиенс
Монреаль
Окончен
4 : 3
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
0:1 Тарасенко (Цуккарелло, Хьюз) – 10:44 (pp)     1:1 Дано (Андерсон, Гуле) – 15:22     2:1 Каррье (Мэтисон, Демидов) – 19:08     2:2 Фэйбер (Капризов, Хиностроза) – 30:16     3:2 Хатсон (Демидов, Страбл) – 32:35     3:3 Тарасенко (Капризов, Цуккарелло) – 52:40 (pp)     4:3 Кофилд (Судзуки, Хатсон) – 59:45    

Российский нападающий «Миннесоты» Владимир Тарасенко оформил дубль. Его партнёр по команде Кирилл Капризов отдал два результативных паса, как и форвард «Монреаля» Иван Демидов.

Ещё один гол гостей на счету Брока Фэйбера, за «Канадиенс» отличились Филлип Дано, Александр Каррье, Лэйн Хатсон и Коул Кофилд.

