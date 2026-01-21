«Монреаль» обыграл «Миннесоту». У Тарасенко дубль, у Капризова и Демидова по два очка
Поделиться
В ночь с 20 на 21 января мск на льду арены «Белл-центр» в канадском Монреале завершился матч регулярного чемпионата НХЛ сезона-2025/2026 между клубами «Монреаль Канадиенс» и «Миннесота Уайлд». Хозяева площадки выиграли встречу со счётом 4:3.
НХЛ — регулярный чемпионат
21 января 2026, среда. 03:00 МСК
Монреаль Канадиенс
Монреаль
Окончен
4 : 3
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
0:1 Тарасенко (Цуккарелло, Хьюз) – 10:44 (pp) 1:1 Дано (Андерсон, Гуле) – 15:22 2:1 Каррье (Мэтисон, Демидов) – 19:08 2:2 Фэйбер (Капризов, Хиностроза) – 30:16 3:2 Хатсон (Демидов, Страбл) – 32:35 3:3 Тарасенко (Капризов, Цуккарелло) – 52:40 (pp) 4:3 Кофилд (Судзуки, Хатсон) – 59:45
Российский нападающий «Миннесоты» Владимир Тарасенко оформил дубль. Его партнёр по команде Кирилл Капризов отдал два результативных паса, как и форвард «Монреаля» Иван Демидов.
Ещё один гол гостей на счету Брока Фэйбера, за «Канадиенс» отличились Филлип Дано, Александр Каррье, Лэйн Хатсон и Коул Кофилд.
Комментарии
- 21 января 2026
-
05:46
-
05:37
-
05:35
-
03:49
- 20 января 2026
-
23:55
-
23:50
-
23:40
-
23:30
-
23:11
-
23:04
-
22:57
-
22:51
-
22:40
-
22:20
-
22:05
-
21:55
-
21:25
-
21:00
-
20:45
-
20:35
-
20:22
-
20:17
-
20:08
-
20:04
-
19:32
-
19:19
-
19:11
-
18:50
-
18:25
-
18:19
-
18:00
-
17:30
-
17:15
-
16:48
-
16:20