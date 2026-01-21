«Даллас» победил «Бостон», позволив ему уйти со счёта 6:0
В ночь с 20 на 21 января мск на льду арены «Американ Эйрлайнс-центр» в Далласе (США, штат Техас) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ сезона-2025/2026 между клубами «Даллас Старз» и «Бостон Брюинз». Хозяева площадки победили со счётом 6:2.
НХЛ — регулярный чемпионат
21 января 2026, среда. 03:30 МСК
Даллас Старз
Даллас
Окончен
6 : 2
Бостон Брюинз
Бостон
1:0 Джонстон (Хинц, Хейсканен) – 16:08 (pp) 2:0 Бурк (Харли, Грицковян) – 19:47 (pp) 3:0 Линделль (Хейсканен, Грицковян) – 28:26 4:0 Грицковян (Харли) – 39:29 5:0 Робертсон (Хейсканен, Хинц) – 43:15 6:0 Робертсон (Бурк, Факса) – 46:37 6:1 Гики (Пастрняк, Линдхольм) – 52:11 (pp) 6:2 Минтен (Задоров) – 55:39
Российский защитник «Далласа» Илья Любушкин и нападающий «Брюинз» Марат Хуснутдинов результативными действиями не отметились.
Авторами голов «Старз» стали Уайатт Джонстон, Маврик Бурк, Эса Линделль, Джастин Грицковян и оформивший дубль в третьем периоде Джейсон Робертсон, который довёл счёт до 6:0. Шайбы престижа «Бостона» на счету Моргана Гики и Фрейзера Минтена.
