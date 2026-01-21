«Даллас» победил «Бостон», позволив ему уйти со счёта 6:0

В ночь с 20 на 21 января мск на льду арены «Американ Эйрлайнс-центр» в Далласе (США, штат Техас) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ сезона-2025/2026 между клубами «Даллас Старз» и «Бостон Брюинз». Хозяева площадки победили со счётом 6:2.

Российский защитник «Далласа» Илья Любушкин и нападающий «Брюинз» Марат Хуснутдинов результативными действиями не отметились.

Авторами голов «Старз» стали Уайатт Джонстон, Маврик Бурк, Эса Линделль, Джастин Грицковян и оформивший дубль в третьем периоде Джейсон Робертсон, который довёл счёт до 6:0. Шайбы престижа «Бостона» на счету Моргана Гики и Фрейзера Минтена.