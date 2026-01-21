Скидки
Главная Хоккей Новости

Иван Демидов восстановил лидерский отрыв в пять очков в гонке новичков НХЛ

Российский нападающий «Монреаль Канадиенс» Иван Демидов отметился ассистентским дублем в домашней игре регулярного чемпионата НХЛ с «Миннесотой Уайлд» (4:3), которая прошла в ночь с 20 на 21 января мск на льду арены «Белл-центр» в канадском Монреале. Два результативных паса позволили лидирующему в гонке новичков текущего сезона НХЛ Ивану вновь оторваться от ближайшего преследователя на пять очков.

НХЛ — регулярный чемпионат
21 января 2026, среда. 03:00 МСК
Монреаль Канадиенс
Монреаль
Окончен
4 : 3
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
0:1 Тарасенко (Цуккарелло, Хьюз) – 10:44 (pp)     1:1 Дано (Андерсон, Гуле) – 15:22     2:1 Каррье (Мэтисон, Демидов) – 19:08     2:2 Фэйбер (Капризов, Хиностроза) – 30:16     3:2 Хатсон (Демидов, Страбл) – 32:35     3:3 Тарасенко (Капризов, Цуккарелло) – 52:40 (pp)     4:3 Кофилд (Судзуки, Хатсон) – 59:45    

В активе Демидова теперь 43 (11+32) очка в 50 матчах, при этом у занимающего второе место форварда «Анахайм Дакс» Беккетта Сеннеке 38 (15+23) очков в 49 матчах. На третьем месте с 34 (13+21) очками в 49 матчах находится защитник «Нью-Йорк Айлендерс» Мэттью Шефер.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ
Турнирная таблица регулярного чемпионата НХЛ

Видео: Демидов исполнил эффектный буллит на тренировке

