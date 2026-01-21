Иван Демидов восстановил лидерский отрыв в пять очков в гонке новичков НХЛ

Российский нападающий «Монреаль Канадиенс» Иван Демидов отметился ассистентским дублем в домашней игре регулярного чемпионата НХЛ с «Миннесотой Уайлд» (4:3), которая прошла в ночь с 20 на 21 января мск на льду арены «Белл-центр» в канадском Монреале. Два результативных паса позволили лидирующему в гонке новичков текущего сезона НХЛ Ивану вновь оторваться от ближайшего преследователя на пять очков.

В активе Демидова теперь 43 (11+32) очка в 50 матчах, при этом у занимающего второе место форварда «Анахайм Дакс» Беккетта Сеннеке 38 (15+23) очков в 49 матчах. На третьем месте с 34 (13+21) очками в 49 матчах находится защитник «Нью-Йорк Айлендерс» Мэттью Шефер.

