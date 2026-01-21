Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Иван Демидов установил рекорд «Монреаля» в XXI веке, такого не было 34 года

Иван Демидов установил рекорд «Монреаля» в XXI веке, такого не было 34 года
Комментарии

Российский нападающий «Монреаль Канадиенс» Иван Демидов в 10-й раз в сезоне-2025/2026 оформил более одного очка за матч. В ночь с 20 на 21 января мск 20-летний форвард отметился ассистентским дублем и помог «Канадиенс» переиграть «Миннесоту Уайлд» (4:3) в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ, который стал для Ивана 50-м в сезоне.

НХЛ — регулярный чемпионат
21 января 2026, среда. 03:00 МСК
Монреаль Канадиенс
Монреаль
Окончен
4 : 3
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
0:1 Тарасенко (Цуккарелло, Хьюз) – 10:44 (pp)     1:1 Дано (Андерсон, Гуле) – 15:22     2:1 Каррье (Мэтисон, Демидов) – 19:08     2:2 Фэйбер (Капризов, Хиностроза) – 30:16     3:2 Хатсон (Демидов, Страбл) – 32:35     3:3 Тарасенко (Капризов, Цуккарелло) – 52:40 (pp)     4:3 Кофилд (Судзуки, Хатсон) – 59:45    

Как сообщает пресс‑служба НХЛ, впервые в XXI веке новичок «Монреаля» за 50 матчей регулярного сезона проводит 10 мультирезультативных — с двумя или более набранными очками очков. Абсолютным рекордом в истории «Канадиенс» являются 34 матча — за такой срок успел провести 10 игр с 2+ очками канадец Жильбер Дионн в сезоне‑1991/1992.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ
Турнирная таблица регулярного чемпионата НХЛ

Видео: Демидов отработал с Сан-Луи момент, который использовал в игре

Материалы по теме
Иван Демидов восстановил лидерский отрыв в пять очков в гонке новичков НХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android