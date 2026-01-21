Тарасенко стал четвёртым игроком в истории «Уайлд» с двумя дублями за два дня

Нападающий «Миннесоты Уайлд» Владимир Тарасенко забросил две шайбы в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Монреаль Канадиенс» (3:4). Вчера 34-летний россиянин также оформил дубль во встрече с «Торонто Мэйпл Лифс» (6:3). Тарасенко стал четвёртым игроком в истории «Уайлд», сделавшим дубль в двух играх за два дня.

До Тарасенко таким достижением за «Миннесоту» отметились Мариан Габорик (11 и 12 ноября 2007 года), Джейсон Цукер (8 и 9 ноября 2017 года) и Кирилл Капризов (два раза в 2024 году – 6 и 7 апреля, 14 и 15 декабря).

В текущем сезоне Тарасенко набрал 28 (13+15) очков в 44 играх при показателе полезности «-4».