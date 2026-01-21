Гол Андрея Кузьменко принёс «Лос-Анджелесу» победу над «Рейнджерс»

В Лос-Анджелесе на стадионе «Крипто.ком-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между местным «Лос-Анджелес Кингз» и «Нью-Йорк Рейнджерс». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 4:3.

Победным голом в составе «Лос-Анджелеса» отметился российский нападающий Андрей Кузьменко. Ещё по шайбе в составе «королей» забросили Адриан Кемпе, Кевин Фиала и Тэйлор Уорд. За «Рейнджерс» голы забили Уилл Кайлли и Джей Ти Миллер, оформивший дубль. Результативная передача на счету российского защитника «Рейнджерс» Владислава Гаврикова.

Таким образом, «Лос-Анджелес» прервал свою серию из четырёх поражений. «Рейнджерс» потерпели 10-е поражение в последних 12 матчах. В следующей встрече «Рейнджерс» сыграют с «Сан-Хосе Шаркс».