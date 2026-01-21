Скидки
Хоккей

Лос-Анджелес – Рейнджерс, результат матча 21 января 2026, счет 4:3, НХЛ 2025/2026

Гол Андрея Кузьменко принёс «Лос-Анджелесу» победу над «Рейнджерс»
В Лос-Анджелесе на стадионе «Крипто.ком-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между местным «Лос-Анджелес Кингз» и «Нью-Йорк Рейнджерс». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 4:3.

НХЛ — регулярный чемпионат
21 января 2026, среда. 06:00 МСК
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
Окончен
4 : 3
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
1:0 Кемпе (Кларк, Перри) – 00:18     1:1 Кайлли (Морроу, Лаба) – 08:18     2:1 Фиала – 09:00     2:2 Миллер (Зибанеджад, Шнайдер) – 16:36     3:2 Уорд (Мэлотт) – 24:23     4:2 Кузьменко (Фиала, Тюркотт) – 32:37     4:3 Миллер (Гавриков, Трочек) – 59:33    

Победным голом в составе «Лос-Анджелеса» отметился российский нападающий Андрей Кузьменко. Ещё по шайбе в составе «королей» забросили Адриан Кемпе, Кевин Фиала и Тэйлор Уорд. За «Рейнджерс» голы забили Уилл Кайлли и Джей Ти Миллер, оформивший дубль. Результативная передача на счету российского защитника «Рейнджерс» Владислава Гаврикова.

Таким образом, «Лос-Анджелес» прервал свою серию из четырёх поражений. «Рейнджерс» потерпели 10-е поражение в последних 12 матчах. В следующей встрече «Рейнджерс» сыграют с «Сан-Хосе Шаркс».

