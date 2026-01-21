Гол и пас Грицюка принесли «Нью-Джерси» гостевую победу над «Эдмонтоном»

В Эдмонтоне на стадионе «Роджерс Плэйс» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между местным «Эдмонтон Ойлерз» и «Нью-Джерси Дэвилз». Победу одержали гости со счётом 2:1.

Главным героем матча стал российский нападающий «Нью-Джерси» Арсений Грицюк, на счету которого заброшенная шайба и результативная передача на победный гол Коди Гласса. Единственную шайбу в составе «Эдмонтона» забросил Мэтт Савуа, которому ассистировали Джейк Уолман и Исаак Ховард.

Грицюк был признан первой звездой матча. 21 из 22 бросков отразил голкипер «Дэвилз» Джейк Аллен, ставший третьей звездой матча.