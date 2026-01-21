Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Эдмонтон – Нью-Джерси, результат матча 21 января 2026, счет 1:2, НХЛ 2025/2026

Гол и пас Грицюка принесли «Нью-Джерси» гостевую победу над «Эдмонтоном»
Комментарии

В Эдмонтоне на стадионе «Роджерс Плэйс» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между местным «Эдмонтон Ойлерз» и «Нью-Джерси Дэвилз». Победу одержали гости со счётом 2:1.

НХЛ — регулярный чемпионат
21 января 2026, среда. 06:00 МСК
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
Окончен
1 : 2
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
0:1 Грицюк (Гласс, Хэмилтон) – 25:23     1:1 Савуа (Уолман, Ховард) – 27:02     1:2 Гласс (Грицюк, Браун) – 28:32    

Главным героем матча стал российский нападающий «Нью-Джерси» Арсений Грицюк, на счету которого заброшенная шайба и результативная передача на победный гол Коди Гласса. Единственную шайбу в составе «Эдмонтона» забросил Мэтт Савуа, которому ассистировали Джейк Уолман и Исаак Ховард.

Грицюк был признан первой звездой матча. 21 из 22 бросков отразил голкипер «Дэвилз» Джейк Аллен, ставший третьей звездой матча.

Календарь НХЛ
Турнирная таблица НХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android