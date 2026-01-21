Гол и пас Грицюка принесли «Нью-Джерси» гостевую победу над «Эдмонтоном»
Поделиться
В Эдмонтоне на стадионе «Роджерс Плэйс» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между местным «Эдмонтон Ойлерз» и «Нью-Джерси Дэвилз». Победу одержали гости со счётом 2:1.
НХЛ — регулярный чемпионат
21 января 2026, среда. 06:00 МСК
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
Окончен
1 : 2
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
0:1 Грицюк (Гласс, Хэмилтон) – 25:23 1:1 Савуа (Уолман, Ховард) – 27:02 1:2 Гласс (Грицюк, Браун) – 28:32
Главным героем матча стал российский нападающий «Нью-Джерси» Арсений Грицюк, на счету которого заброшенная шайба и результативная передача на победный гол Коди Гласса. Единственную шайбу в составе «Эдмонтона» забросил Мэтт Савуа, которому ассистировали Джейк Уолман и Исаак Ховард.
Грицюк был признан первой звездой матча. 21 из 22 бросков отразил голкипер «Дэвилз» Джейк Аллен, ставший третьей звездой матча.
Комментарии
- 21 января 2026
-
09:20
-
09:15
-
09:10
-
08:53
-
08:48
-
08:31
-
08:20
-
07:30
-
06:33
-
06:13
-
05:46
-
05:37
-
05:35
-
03:49
- 20 января 2026
-
23:55
-
23:50
-
23:40
-
23:30
-
23:11
-
23:04
-
22:57
-
22:51
-
22:40
-
22:20
-
22:05
-
21:55
-
21:25
-
21:00
-
20:45
-
20:35
-
20:22
-
20:17
-
20:08
-
20:04
-
19:32