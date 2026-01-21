Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Результаты матчей НХЛ на 21 января 2026 года

Результаты матчей НХЛ на 21 января 2026 года
Комментарии

В ночь на 21 января прошли очередные матчи регулярного сезона-2025/2026 Национальной хоккейной лиги. Было сыграно восемь встреч. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Результаты матчей НХЛ на 21 января 2026 года:

«Монреаль Канадиенс» – «Миннесота Уайлд» — 4:3;
«Тампа-Бэй Лайтнинг» – «Сан-Хосе Шаркс» — 4:1;
«Коламбус Блю Джекетс» – «Оттава Сенаторз» — 1:4;
«Даллас Старз» – «Бостон Брюинз» — 6:2;
«Нэшвилл Предаторз» – «Баффало Сэйбрз» — 3:5;
«Виннипег Джетс» – «Сент-Луис Блюз» — 3:1;
«Эдмонтон Ойлерз» – «Нью-Джерси Дэвилз» — 1:2;
«Лос-Анджелес Кингз» – «Нью-Йорк Рейнджерс» — 4:3.

Западную конференцию Национальной хоккейной лиги с 76 очками после 47 сыгранных матчей возглавляет «Колорадо Эвеланш». Первое место в Восточной конференции НХЛ на данный момент занимает «Каролина Харрикейнз», набравшая 66 очков после 50 встреч.

Календарь НХЛ
Таблица НХЛ
Материалы по теме
Что это вообще было?! Бобровский ПОДРАЛСЯ с вратарём «Сан-Хосе»
Видео
Что это вообще было?! Бобровский ПОДРАЛСЯ с вратарём «Сан-Хосе»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android