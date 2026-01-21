Результаты матчей НХЛ на 21 января 2026 года

В ночь на 21 января прошли очередные матчи регулярного сезона-2025/2026 Национальной хоккейной лиги. Было сыграно восемь встреч. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Результаты матчей НХЛ на 21 января 2026 года:

«Монреаль Канадиенс» – «Миннесота Уайлд» — 4:3;

«Тампа-Бэй Лайтнинг» – «Сан-Хосе Шаркс» — 4:1;

«Коламбус Блю Джекетс» – «Оттава Сенаторз» — 1:4;

«Даллас Старз» – «Бостон Брюинз» — 6:2;

«Нэшвилл Предаторз» – «Баффало Сэйбрз» — 3:5;

«Виннипег Джетс» – «Сент-Луис Блюз» — 3:1;

«Эдмонтон Ойлерз» – «Нью-Джерси Дэвилз» — 1:2;

«Лос-Анджелес Кингз» – «Нью-Йорк Рейнджерс» — 4:3.

Западную конференцию Национальной хоккейной лиги с 76 очками после 47 сыгранных матчей возглавляет «Колорадо Эвеланш». Первое место в Восточной конференции НХЛ на данный момент занимает «Каролина Харрикейнз», набравшая 66 очков после 50 встреч.