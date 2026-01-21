Василий Подколзин заступился за Макдэвида и подрался с игроком «Нью-Джерси»

В Эдмонтоне на стадионе «Роджерс Плэйс» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между местным «Эдмонтон Ойлерз» и «Нью-Джерси Дэвилз». Победу одержали гости со счётом 2:1. В первом периоде российский нападающий «Эдмонтона» Василий Подколзин заступился за партнёра по команде Коннора Макдэвида и подрался с игроком «Нью-Джерси» Джонатаном Ковачевичем.
Ковачевич провёл жёсткий силовой приём на капитане «Ойлерз» Конноре Макдэвиде. Подколзин моментально отреагировал и сбросил перчатки. После непродолжительной драки оба игрока были наказаны пятиминутными штрафами, а россиянин дополнительно получил две и 10 штрафных минут как зачинщик.
Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.
- 21 января 2026
