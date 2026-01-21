Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Василий Подколзин заступился за Макдэвида и подрался с игроком «Нью-Джерси»

Василий Подколзин заступился за Макдэвида и подрался с игроком «Нью-Джерси»
Комментарии

В Эдмонтоне на стадионе «Роджерс Плэйс» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между местным «Эдмонтон Ойлерз» и «Нью-Джерси Дэвилз». Победу одержали гости со счётом 2:1. В первом периоде российский нападающий «Эдмонтона» Василий Подколзин заступился за партнёра по команде Коннора Макдэвида и подрался с игроком «Нью-Джерси» Джонатаном Ковачевичем.

НХЛ — регулярный чемпионат
21 января 2026, среда. 06:00 МСК
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
Окончен
1 : 2
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
0:1 Грицюк (Гласс, Хэмилтон) – 25:23     1:1 Савуа (Уолман, Ховард) – 27:02     1:2 Гласс (Грицюк, Браун) – 28:32    

Ковачевич провёл жёсткий силовой приём на капитане «Ойлерз» Конноре Макдэвиде. Подколзин моментально отреагировал и сбросил перчатки. После непродолжительной драки оба игрока были наказаны пятиминутными штрафами, а россиянин дополнительно получил две и 10 штрафных минут как зачинщик.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Материалы по теме
Гол и пас Грицюка принесли «Нью-Джерси» гостевую победу над «Эдмонтоном»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android