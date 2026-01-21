Расписание матчей КХЛ на 21 января 2026 года

Сегодня, 21 января, продолжится регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги. Всего будет сыграно четыре матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.

Расписание матчей КХЛ на 21 января 2026 года (время московское):

12:30. «Адмирал» – «Ак Барс»;

19:00. «Локомотив» – «Динамо» Мн;

19:30. ХК «Сочи» – «Северсталь»;

19:30. «Нефтехимик» – «Динамо» М.

Западную конференцию Континентальной хоккейной лиги с 64 очками после 48 матчей возглавляет череповецкая «Северсталь». Первое место Восточной конференции КХЛ на данный момент занимает магнитогорский «Металлург», набравший 76 очков после 46 игр.