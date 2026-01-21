Расписание матчей ВХЛ на 21 января 2026 года

Сегодня, 21 января, пройдут шесть матчей OLIMPBET Чемпионата России — ВХЛ. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня Всероссийской хоккейной лиги.

Расписание матчей ВХЛ на 21 января 2026 года (время московское):

17:00. «Молот» – «Металлург» Нк;

17:00. «Торос» – «Сокол»;

18:30. «Торпедо-Горький» – «Зауралье»;

18:30. «Химик» – «Рубин»;

18:30. «Звезда» – «Югра»;

19:00. «Олимпия» – «Динамо-Алтай».

На данный момент сводную таблицу ВХЛ возглавляет новокузнецкий «Металлург», набравший 75 очков в 44 матчах. Второе место занимает «Югра» с 72 очками после 45 встреч. Тройку замыкает «Нефтяник» (63 очка в 42 играх).

В регулярном чемпионате команды проведут по одному матчу дома и по одному – в гостях со всеми командами лиги: всего по 62 встречи. Регулярный чемпионат завершится 18 марта 2026 года.