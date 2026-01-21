Расписание матчей МХЛ на 21 января 2026 года

Сегодня, 21 января, пройдут семь матчей регулярного OLIMPBET Чемпионата МХЛ сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.

Расписание матчей МХЛ на 21 января 2026 года (время московское):

17:30. «Тюменский Легион» – «Красноярские Рыси»;

17:30. «Ладья» – «Стальные Лисы»;

18:30. «Локо-76» – «Чайка»;

18:30. МХК «Спартак MAX» – «Амурские Тигры».

18:30. «Алмаз» – «Сахалинские Акулы»;

19:00. «Красная Машина-Юниор» – МХК «Динамо-Карелия»;

19:00. «АКМ Новомосковск» – «Ирбис».

«Золотой» дивизион Западной конференции возглавляет «Локо» с 71 очком после 40 игр. Первое место в «Золотом» дивизионе Восточной конференции занимают «Омские Ястребы», набравшие 63 очка после 44 матчей.