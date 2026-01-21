«Кто-то банально боится потерять работу». Назаров — о грядущем дедлайне в КХЛ

Известный тренер Андрей Назаров высказался о грядущем дедлайне в КХЛ, который запланирован на 25 января.

«Судя по последним матчам в КХЛ, многие хоккеисты стали играть намного самоотверженнее: ловить шайбу на себя, заступаться за партнёров, активнее действовать на льду. Видимо, менеджерам в преддверии закрытия трансферного окна удалось достучаться до игроков. Кто-то банально боится потерять работу, другие стараются максимально выложиться и получить новый контракт, но выкладываться нужно в каждом матче, а не только перед дедлайном. Это и есть главная составляющая профессионального спорта.

В целом же всё это в очередной раз доказывает, что конкуренция в лиге максимально выросла, КХЛ двигается вперёд, встречи с каждым разом становятся всё интереснее и событийнее. Участники в плей-офф, особенно в Западной конференции, в целом уже понятны, но определённые интриги ещё есть. Например, сколько шайб забросит защитник Дамир Шарипзянов, оформивший накануне очередной дубль. Молодец, Дамир, продолжай в том же духе», – сказал Назаров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.