Игрок СКА рассказал, что не попадал в состав из-за затянувшейся депрессии

23-летний нападающий СКА Семён Демидов рассказал, что долго не попадал в состав, так как боролся с депрессией. Форвард дебютировал в текущем сезоне в матче с минским «Динамо» (3:4).

— Если не секрет, почему вас не было так долго?

— Была депрессия. Многие люди в этом мире с ней сталкиваются и многие об этом молчат. Я молчать не буду, я хочу рассказать, что была депрессия. Обычная депрессия, её многие недооценивают. Благодарен докторам СКА, Игорю Николаевичу, что они постоянно были со мной на связи, помогали и вывели меня из этого состояния.

— Она у вас была диагностирована, это была медицинская история?

— Мы внутри, вместе с докторами, пришли к такому диагнозу. Я готов рассказывать об этом, готов даже помогать некоторым людям, у которых она может быть и сейчас.

— И это была не травма?

— Нет, не травма. Честно скажу: лучше бы я, не дай бог, что-нибудь сломал себе, чем испытал бы то, что пришлось пережить. Вот так вот.

— В чём же причина? Почему вы вдруг потеряли веру в себя?

— Можно я оставлю это без комментариев… — приводятся слова Демидова на сайте Охтинского пресс-центра.