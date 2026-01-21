Скидки
Главная Хоккей Новости

Андрей Кузьменко не смог сдержать улыбки во время необычного исполнения гимна США

В Лос-Анджелесе на стадионе «Крипто.ком-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между местным «Лос-Анджелес Кингз» и «Нью-Йорк Рейнджерс». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 4:3. Перед матчем гимн США исполнялся на губных гармошках, что заставило улыбнуться российского нападающего «Кингз» Андрея Кузьменко.

НХЛ — регулярный чемпионат
21 января 2026, среда. 06:00 МСК
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
Окончен
4 : 3
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
1:0 Кемпе (Кларк, Перри) – 00:18     1:1 Кайлли (Морроу, Лаба) – 08:18     2:1 Фиала – 09:00     2:2 Миллер (Зибанеджад, Шнайдер) – 16:36     3:2 Уорд (Мэлотт, Хелениус) – 24:23     4:2 Кузьменко (Фиала, Тюркотт) – 32:37     4:3 Миллер (Гавриков, Трочек) – 59:33    

В объектив камеры попал улыбающийся россиянин, который заметил это и попытался сделать серьёзное лицо, едва сдерживая улыбку.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

В прошедшем матче Кузьменко стал автором победного гола.

