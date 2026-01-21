Андрей Кузьменко не смог сдержать улыбки во время необычного исполнения гимна США

В Лос-Анджелесе на стадионе «Крипто.ком-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между местным «Лос-Анджелес Кингз» и «Нью-Йорк Рейнджерс». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 4:3. Перед матчем гимн США исполнялся на губных гармошках, что заставило улыбнуться российского нападающего «Кингз» Андрея Кузьменко.

В объектив камеры попал улыбающийся россиянин, который заметил это и попытался сделать серьёзное лицо, едва сдерживая улыбку.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

В прошедшем матче Кузьменко стал автором победного гола.