Андрей Кузьменко не смог сдержать улыбки во время необычного исполнения гимна США
В Лос-Анджелесе на стадионе «Крипто.ком-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между местным «Лос-Анджелес Кингз» и «Нью-Йорк Рейнджерс». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 4:3. Перед матчем гимн США исполнялся на губных гармошках, что заставило улыбнуться российского нападающего «Кингз» Андрея Кузьменко.
НХЛ — регулярный чемпионат
21 января 2026, среда. 06:00 МСК
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
Окончен
4 : 3
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
1:0 Кемпе (Кларк, Перри) – 00:18 1:1 Кайлли (Морроу, Лаба) – 08:18 2:1 Фиала – 09:00 2:2 Миллер (Зибанеджад, Шнайдер) – 16:36 3:2 Уорд (Мэлотт, Хелениус) – 24:23 4:2 Кузьменко (Фиала, Тюркотт) – 32:37 4:3 Миллер (Гавриков, Трочек) – 59:33
В объектив камеры попал улыбающийся россиянин, который заметил это и попытался сделать серьёзное лицо, едва сдерживая улыбку.
Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.
В прошедшем матче Кузьменко стал автором победного гола.
Комментарии
