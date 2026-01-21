Демидов показал 5-й результат в истории новичков «Монреаля» по очкам за 50 игр сезона

Российский нападающий «Монреаль Канадиенс» Иван Демидов отметился ассистентским дублем в домашней игре регулярного чемпионата НХЛ с «Миннесотой Уайлд» (4:3). В активе Демидова теперь 43 (11+32) очка в 50 матчах. Это пятый результат в истории «Монреаля» среди новичков за первые 50 матчей сезона.

Лидером по числу очков среди новичков за первые 50 матчей сезона в истории «Монреаля» является Кьелл Далин, набравший за этот отрезок 57 очков в сезоне-1985/1986. Второе место занимает Матс Нэслунд с 50 очками в сезоне-1982/1983. Третий — Джо Мэлоун с 48 очками в сезоне-1917/1918. Четвёртое место у Ги Лафлёра с 46 очками в сезоне-1971/1972.

Демидов делит пятое место с Крисом Челиосом, который также набрал 43 очка в сезоне-1984/1985.