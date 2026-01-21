Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Демидов показал 5-й результат в истории новичков «Монреаля» по очкам за 50 игр сезона

Демидов показал 5-й результат в истории новичков «Монреаля» по очкам за 50 игр сезона
Комментарии

Российский нападающий «Монреаль Канадиенс» Иван Демидов отметился ассистентским дублем в домашней игре регулярного чемпионата НХЛ с «Миннесотой Уайлд» (4:3). В активе Демидова теперь 43 (11+32) очка в 50 матчах. Это пятый результат в истории «Монреаля» среди новичков за первые 50 матчей сезона.

НХЛ — регулярный чемпионат
21 января 2026, среда. 03:00 МСК
Монреаль Канадиенс
Монреаль
Окончен
4 : 3
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
0:1 Тарасенко (Цуккарелло, Хьюз) – 10:44 (pp)     1:1 Дано (Андерсон, Гуле) – 15:22     2:1 Каррье (Мэтисон, Демидов) – 19:08     2:2 Фэйбер (Капризов, Хиностроза) – 30:16     3:2 Хатсон (Демидов, Страбл) – 32:35     3:3 Тарасенко (Капризов, Цуккарелло) – 52:40 (pp)     4:3 Кофилд (Судзуки, Хатсон) – 59:45    

Лидером по числу очков среди новичков за первые 50 матчей сезона в истории «Монреаля» является Кьелл Далин, набравший за этот отрезок 57 очков в сезоне-1985/1986. Второе место занимает Матс Нэслунд с 50 очками в сезоне-1982/1983. Третий — Джо Мэлоун с 48 очками в сезоне-1917/1918. Четвёртое место у Ги Лафлёра с 46 очками в сезоне-1971/1972.

Демидов делит пятое место с Крисом Челиосом, который также набрал 43 очка в сезоне-1984/1985.

Материалы по теме
Иван Демидов восстановил лидерский отрыв в пять очков в гонке новичков НХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android