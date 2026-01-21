Демидов показал 5-й результат в истории новичков «Монреаля» по очкам за 50 игр сезона
Российский нападающий «Монреаль Канадиенс» Иван Демидов отметился ассистентским дублем в домашней игре регулярного чемпионата НХЛ с «Миннесотой Уайлд» (4:3). В активе Демидова теперь 43 (11+32) очка в 50 матчах. Это пятый результат в истории «Монреаля» среди новичков за первые 50 матчей сезона.
НХЛ — регулярный чемпионат
21 января 2026, среда. 03:00 МСК
Монреаль Канадиенс
Монреаль
Окончен
4 : 3
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
0:1 Тарасенко (Цуккарелло, Хьюз) – 10:44 (pp) 1:1 Дано (Андерсон, Гуле) – 15:22 2:1 Каррье (Мэтисон, Демидов) – 19:08 2:2 Фэйбер (Капризов, Хиностроза) – 30:16 3:2 Хатсон (Демидов, Страбл) – 32:35 3:3 Тарасенко (Капризов, Цуккарелло) – 52:40 (pp) 4:3 Кофилд (Судзуки, Хатсон) – 59:45
Лидером по числу очков среди новичков за первые 50 матчей сезона в истории «Монреаля» является Кьелл Далин, набравший за этот отрезок 57 очков в сезоне-1985/1986. Второе место занимает Матс Нэслунд с 50 очками в сезоне-1982/1983. Третий — Джо Мэлоун с 48 очками в сезоне-1917/1918. Четвёртое место у Ги Лафлёра с 46 очками в сезоне-1971/1972.
Демидов делит пятое место с Крисом Челиосом, который также набрал 43 очка в сезоне-1984/1985.
