The Athletic: игра Малкина в сезоне превзошла ожидания, «Пингвинз» хотят продлить контракт

Журналист The Athletic Джош Йохе высказался о будущем российского форварда «Питтсбург Пингвинз» Евгения Малкина. Срок соглашения 39-летнего нападающего с клубом с кэпхитом $ 6,1 млн рассчитан до конца сезона-2025/2026.

«Встреча представителей Малкина с Дубасом и «Пингвинз» по-прежнему планируется во время олимпийского перерыва. Позиция Малкина не изменилась: он готов продлить контракт на один год, готов пойти на снижение своей зарплаты и не заинтересован в игре за другую команду. Он понимает, что это может быть его последний сезон, но пока не хочет завершать карьеру.

После прошлого сезона «Пингвинз» не были заинтересованы в новом контракте с ним. Его игра в этом сезоне превзошла все ожидания. Но летом ему исполнится 40 лет, и он пропустил 13 и более игр в 11 из последних 14 сезонов, включая этот», – цитирует Йохе The Athletic.

В нынешнем сезоне Малкин провёл 33 матча и набрал 35 (10+25) очков.