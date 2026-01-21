Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Сочи» обменял защитника Ибрагимова в «Адмирал»

«Сочи» обменял защитника Ибрагимова в «Адмирал»
Комментарии

Защитник Семён Ибрагимов пополнил состав «Адмирала» в результате обмена с ХК «Сочи». Сочинский клуб получил денежную компенсацию. Как сообщает пресс-служба дальневосточного клуба, контракт с игроком рассчитан до конца сезона-2026/2027 и носит двусторонний характер.

Семён Ибрагимов — воспитанник московских школ хоккея. В КХЛ дебютировал в составе ХК «Сочи» в сезоне-2022/2023. За южан Ибрагимов выступал до недавнего времени. Всего в КХЛ защитник провёл 81 матч, набрал 11 (2+9) очков при показателе полезности «-15».

В ВХЛ выступал за «Южный Урал» и «Ростов». Сыграл 38 матчей, заработал 8 (4+4) очков при показателе полезности «-2».

Материалы по теме
«Честно, ищу новый вызов». Громкая сделка в КХЛ — в «Спартак» едет рекордсмен «Адмирала»
«Честно, ищу новый вызов». Громкая сделка в КХЛ — в «Спартак» едет рекордсмен «Адмирала»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android