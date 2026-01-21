«Сочи» обменял защитника Ибрагимова в «Адмирал»

Защитник Семён Ибрагимов пополнил состав «Адмирала» в результате обмена с ХК «Сочи». Сочинский клуб получил денежную компенсацию. Как сообщает пресс-служба дальневосточного клуба, контракт с игроком рассчитан до конца сезона-2026/2027 и носит двусторонний характер.

Семён Ибрагимов — воспитанник московских школ хоккея. В КХЛ дебютировал в составе ХК «Сочи» в сезоне-2022/2023. За южан Ибрагимов выступал до недавнего времени. Всего в КХЛ защитник провёл 81 матч, набрал 11 (2+9) очков при показателе полезности «-15».

В ВХЛ выступал за «Южный Урал» и «Ростов». Сыграл 38 матчей, заработал 8 (4+4) очков при показателе полезности «-2».