Главная Хоккей Новости

Белорусский тренер Павел Перепехин вошёл в штаб московского «Динамо»

Белорусский тренер Павел Перепехин вошёл в штаб московского «Динамо». Как сообщает пресс-служба клуба, 47-летний специалист будет отвечать за работу с защитниками. Ранее тренерский штаб бело-голубых покинул Андрей Скопинцев.

Павел Перепехин — воспитанник минской школы хоккея, выступал за местную «Юность». Тренерский путь начал в 2003 году в системе минского «Динамо». За годы работы специалист возглавлял клуб Экстралиги, тренировал команду МХЛ и КХЛ. Работал со сборными командами Беларуси разных возрастов.

Текущий сезон Павел Перепехин начал в роли главного тренера «Шахтёра», выступающего в белорусской Экстралиге. В ноябре 2025 года присоединился к тренерскому штабу «Динамо Санкт-Петербург».

