«Адмирал» расторг контракт с нападающим Егором Петуховым. Как сообщает пресс-служба дальневосточного клуба, договор расторгнут по соглашению сторон.

Егор Петухов пополнил состав «моряков» перед стартом прошлого сезона. В дебютном чемпионате за «моряков» нападающий первым побил 10-летний рекорд Никласа Бергфорса — забросив больше 22 шайб за регулярку. В текущем сезоне Петухов заработал 9 (5+4) очков в 36 матчах при показателе полезности «-9».

В прошлом сезоне в составе «Адмирала» Петухов провёл 67 матчей в регулярном чемпионате, в которых набрал 42 (24+42) очка, установив новый клубный снайперский рекорд «Адмирала» за одну регулярку. В плей-офф Егор сыграл шесть матчей, в которых отметился голом и передачей.