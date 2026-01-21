Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Адмирал» расторг контракт с нападающим Егором Петуховым

«Адмирал» расторг контракт с нападающим Егором Петуховым
Комментарии

«Адмирал» расторг контракт с нападающим Егором Петуховым. Как сообщает пресс-служба дальневосточного клуба, договор расторгнут по соглашению сторон.

Егор Петухов пополнил состав «моряков» перед стартом прошлого сезона. В дебютном чемпионате за «моряков» нападающий первым побил 10-летний рекорд Никласа Бергфорса — забросив больше 22 шайб за регулярку. В текущем сезоне Петухов заработал 9 (5+4) очков в 36 матчах при показателе полезности «-9».

В прошлом сезоне в составе «Адмирала» Петухов провёл 67 матчей в регулярном чемпионате, в которых набрал 42 (24+42) очка, установив новый клубный снайперский рекорд «Адмирала» за одну регулярку. В плей-офф Егор сыграл шесть матчей, в которых отметился голом и передачей.

Материалы по теме
Официально
Второй бомбардир текущего сезона «Адмирала» Егор Петухов продлил контракт с командой
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android