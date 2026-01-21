Скидки
Легенда «Спартака» объяснил, как переход Даниила Гутика усилит красно-белых

Легенда «Спартака» объяснил, как переход Даниила Гутика усилит красно-белых
Легендарный нападающий и бывший тренер «Спартака» Виктор Пачкалин оценил переход в стан красно-белых нападающего Даниила Гутика в результате обмена с «Адмиралом».

«Это отличный трансфер для красно-белых. Он, во-первых, праворукий, забивной парень. А это же всегда хорошо, когда игрок умеет забивать голы. И я думаю, что вот Ружичка уезжает — и Гутик как раз должен отлично вписаться в первое звено, к Порядину и Морозову. Во-вторых, он хорошо понимает игру, может обыграть, ну то есть такой крепкий, техничный, умелый, и где-то даже универсальный в плане игры в нападении. Хорошая работа менеджмента «Спартака», продуманная. Ведь и отдали тех ребят, которым очень нужна игровая практика в КХЛ, чтобы расти. В «Спартаке» слишком высокая конкуренция, а во Владивостоке можно будет во весь голос заявить о себе. Главное — работать, верить в себя, пробиваться в основу, и всё у них сложится», — сказал Пачкалин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Лаевским.

