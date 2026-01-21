Бывший тренер «Трактора» Бенуа Гру возглавил швейцарский клуб «Цуг»

Бывший тренер «Трактора» Бенуа Гру возглавил «Цуг», сообщает пресс-служба швейцарского клуба. Канадский специалист покинул пост главного тренера челябинского клуба в ноябре, заявив, что чувствует себя морально и физически уставшим.

57-летний канадский специалист возглавлял челябинский клуб с мая 2024 года. Его контракт был рассчитан на два года. В сезоне-2024/2025 под руководством Гру «Трактор» дошёл до финала Кубка Гагарина, где проиграл ярославскому «Локомотиву» в серии из пяти матчей со счётом 1-4.

В текущем сезоне челябинский клуб занимает седьмое место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 48 очков в 47 матчах.