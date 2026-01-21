Митчелл Миллер установил новый клубный снайперский рекорд для защитников «Ак Барса»
Поделиться
Во Владивостоке в эти минуты проходит очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между местным «Адмиралом» и казанским «Ак Барсом». В середине второго периода заброшенной шайбой отметился игрок обороны «Ак Барса» Митчелл Миллер и установил новый клубный снайперский рекорд для защитников.
Фонбет Чемпионат КХЛ
21 января 2026, среда. 12:30 МСК
Адмирал
Владивосток
Перерыв
1 : 3
Ак Барс
Казань
0:1 Пустозёров (Семёнов, Марченко) – 07:19 (5x5) 1:1 Старков (Шулак) – 11:03 (5x5) 1:2 Миллер (Хмелевски, Семёнов) – 24:36 (5x5) 1:3 Терехов (Хмелевски, Семёнов) – 30:45 (5x5)
Миллер забросил 14-ю шайбу в текущем регулярном чемпионате КХЛ. Предыдущее лучшее достижение (13 шайб) было установлено Ильёй Никулиным в сезоне-2014/2015.
В текущем сезоне на счету Миллера 48 матчей, в которых американский защитник набрал 34 очка — забросил 14 шайб и отдал 20 результативных передач.
Комментарии
- 21 января 2026
-
13:45
-
13:35
-
13:25
-
13:05
-
12:55
-
12:42
-
12:30
-
12:05
-
11:55
-
11:40
-
11:30
-
11:15
-
11:00
-
10:50
-
10:30
-
10:15
-
09:55
-
09:30
-
09:29
-
09:20
-
09:15
-
09:10
-
08:53
-
08:48
-
08:31
-
08:20
-
07:30
-
06:33
-
06:13
-
05:46
-
05:37
-
05:35
-
03:49
- 20 января 2026
-
23:55
-
23:50