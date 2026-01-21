Скидки
Митчелл Миллер установил новый клубный снайперский рекорд для защитников «Ак Барса»

Во Владивостоке в эти минуты проходит очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между местным «Адмиралом» и казанским «Ак Барсом». В середине второго периода заброшенной шайбой отметился игрок обороны «Ак Барса» Митчелл Миллер и установил новый клубный снайперский рекорд для защитников.

21 января 2026, среда. 12:30 МСК
Адмирал
Владивосток
Перерыв
1 : 3
Ак Барс
Казань
0:1 Пустозёров (Семёнов, Марченко) – 07:19 (5x5)     1:1 Старков (Шулак) – 11:03 (5x5)     1:2 Миллер (Хмелевски, Семёнов) – 24:36 (5x5)     1:3 Терехов (Хмелевски, Семёнов) – 30:45 (5x5)    

Миллер забросил 14-ю шайбу в текущем регулярном чемпионате КХЛ. Предыдущее лучшее достижение (13 шайб) было установлено Ильёй Никулиным в сезоне-2014/2015.

В текущем сезоне на счету Миллера 48 матчей, в которых американский защитник набрал 34 очка — забросил 14 шайб и отдал 20 результативных передач.

