Главная Хоккей Новости

Сергей Фёдоров назвал различия между тренерами Виктором Тихоновым и Скотти Боумэном

Трёхкратный обладатель Кубка Стэнли в составе «Детройт Ред Уингз» Сергей Фёдоров назвал различия между легендарными тренерами Виктором Тихоновым и Скотти Боумэном.

«Боумэн и Тихонов похожи друг на друга в плане результатов, хотя понятно, что они работали в разных лигах. А в плане тренерского стиля они разные – как «плюс» и «минус». В СССР тренер мог накричать во время матча и после него. В раздевалке между вторым и третьим периодами нам могли всякого наговорить. В НХЛ было не так. Скотти не такой. Никаких повышенных тонов. Все разговоры с игроками проходили один на один, за закрытыми дверьми. Не было грубости, он мог сказать что-то жёстко, чтобы ноги задвигались. Только так. Это большая разница между Скотти и Тихоновым», — сказал Фёдоров в эфире подкаста Spitting Chiclets.

