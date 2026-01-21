Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин провёл свой 500-й матч в КХЛ
Проходящий в эти минуты во Владивостоке на стадионе «Фетисов-Арена» матч «Ак Барса» с «Адмиралом» стал для главного тренера казанского клуба Анвара Гатиятулина знаковым. Именно эта встреча позволила тренеру достичь отметки в 500 проведённых игр в КХЛ с учётом плей-офф.
Фонбет Чемпионат КХЛ
21 января 2026, среда. 12:30 МСК
Адмирал
Владивосток
Окончен
1 : 4
Ак Барс
Казань
0:1 Пустозёров (Семёнов, Марченко) – 07:19 (5x5) 1:1 Старков (Шулак) – 11:03 (5x5) 1:2 Миллер (Хмелевски, Семёнов) – 24:36 (5x5) 1:3 Терехов (Хмелевски, Семёнов) – 30:45 (5x5) 1:4 Семёнов (Пустозёров, Хмелевски) – 59:45 (5x5)
Гатиятулин вошёл в список тренеров, которым удалось провести не менее 500 матчей. Он стал 11-м специалистом в истории чемпионата, достигшим подобного показателя. Лидером является Дмитрий Квартальнов – 1007 матчей.
С 278 победами Гатиятулин также занимает 11-ю строчку. В КХЛ он руководил «Трактором» (370 матчей, 199 побед) и «Ак Барсом» (128, 79).
