Главная Хоккей Новости

Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин провёл свой 500-й матч в КХЛ

Комментарии

Проходящий в эти минуты во Владивостоке на стадионе «Фетисов-Арена» матч «Ак Барса» с «Адмиралом» стал для главного тренера казанского клуба Анвара Гатиятулина знаковым. Именно эта встреча позволила тренеру достичь отметки в 500 проведённых игр в КХЛ с учётом плей-офф.

Фонбет Чемпионат КХЛ
21 января 2026, среда. 12:30 МСК
Адмирал
Владивосток
Окончен
1 : 4
Ак Барс
Казань
0:1 Пустозёров (Семёнов, Марченко) – 07:19 (5x5)     1:1 Старков (Шулак) – 11:03 (5x5)     1:2 Миллер (Хмелевски, Семёнов) – 24:36 (5x5)     1:3 Терехов (Хмелевски, Семёнов) – 30:45 (5x5)     1:4 Семёнов (Пустозёров, Хмелевски) – 59:45 (5x5)    

Гатиятулин вошёл в список тренеров, которым удалось провести не менее 500 матчей. Он стал 11-м специалистом в истории чемпионата, достигшим подобного показателя. Лидером является Дмитрий Квартальнов – 1007 матчей.

С 278 победами Гатиятулин также занимает 11-ю строчку. В КХЛ он руководил «Трактором» (370 матчей, 199 побед) и «Ак Барсом» (128, 79).

