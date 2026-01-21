Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин провёл свой 500-й матч в КХЛ

Проходящий в эти минуты во Владивостоке на стадионе «Фетисов-Арена» матч «Ак Барса» с «Адмиралом» стал для главного тренера казанского клуба Анвара Гатиятулина знаковым. Именно эта встреча позволила тренеру достичь отметки в 500 проведённых игр в КХЛ с учётом плей-офф.

Гатиятулин вошёл в список тренеров, которым удалось провести не менее 500 матчей. Он стал 11-м специалистом в истории чемпионата, достигшим подобного показателя. Лидером является Дмитрий Квартальнов – 1007 матчей.

С 278 победами Гатиятулин также занимает 11-ю строчку. В КХЛ он руководил «Трактором» (370 матчей, 199 побед) и «Ак Барсом» (128, 79).