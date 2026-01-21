«Ак Барс» обыграл «Адмирал» в 500-м матче Анвара Гатиятулина в КХЛ

Во Владивостоке на стадионе «Фетисов-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между местным «Адмиралом» и казанским «Ак Барсом». Победу одержали казанцы со счётом 4:1.

Первый период завершился со счётом 1:1 — на гол форварда «Ак Барса» Алексея Пустозёрова «Адмирал» ответил шайбой Степана Старкова. В середине второго периода заброшенной шайбой отметился игрок обороны «Ак Барса» Митчелл Миллер и установил новый клубный снайперский рекорд для защитников. Ещё одну шайбу за «Ак Барс» во втором периоде забросил Семён Терехов. На последней минуте матча четвёртую шайбу казанцев забросил Кирилл Семёнов.

Этот матч стал 500-м для главного тренера «Ак Барса» Анвара Гатиятулина.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.