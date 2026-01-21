Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Адмирал — Ак Барс, результат матча 21 января 2026, счет 1:4, КХЛ 2025/2026

«Ак Барс» обыграл «Адмирал» в 500-м матче Анвара Гатиятулина в КХЛ
Комментарии

Во Владивостоке на стадионе «Фетисов-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между местным «Адмиралом» и казанским «Ак Барсом». Победу одержали казанцы со счётом 4:1.

Фонбет Чемпионат КХЛ
21 января 2026, среда. 12:30 МСК
Адмирал
Владивосток
Окончен
1 : 4
Ак Барс
Казань
0:1 Пустозёров (Семёнов, Марченко) – 07:19 (5x5)     1:1 Старков (Шулак) – 11:03 (5x5)     1:2 Миллер (Хмелевски, Семёнов) – 24:36 (5x5)     1:3 Терехов (Хмелевски, Семёнов) – 30:45 (5x5)     1:4 Семёнов (Пустозёров, Хмелевски) – 59:45 (5x5)    

Первый период завершился со счётом 1:1 — на гол форварда «Ак Барса» Алексея Пустозёрова «Адмирал» ответил шайбой Степана Старкова. В середине второго периода заброшенной шайбой отметился игрок обороны «Ак Барса» Митчелл Миллер и установил новый клубный снайперский рекорд для защитников. Ещё одну шайбу за «Ак Барс» во втором периоде забросил Семён Терехов. На последней минуте матча четвёртую шайбу казанцев забросил Кирилл Семёнов.

Этот матч стал 500-м для главного тренера «Ак Барса» Анвара Гатиятулина.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

Календарь КХЛ
Турнирная таблица КХЛ
Материалы по теме
Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин провёл свой 500-й матч в КХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android