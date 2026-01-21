Вратарь «Адмирала» Адам Гуска не смог доиграть матч с «Ак Барсом» из-за травмы
Во Владивостоке на стадионе «Фетисов-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между местным «Адмиралом» и казанским «Ак Барсом». Победу одержали казанцы со счётом 4:1.
Фонбет Чемпионат КХЛ
21 января 2026, среда. 12:30 МСК
Адмирал
Владивосток
Окончен
1 : 4
Ак Барс
Казань
0:1 Пустозёров (Семёнов, Марченко) – 07:19 (5x5) 1:1 Старков (Шулак) – 11:03 (5x5) 1:2 Миллер (Хмелевски, Семёнов) – 24:36 (5x5) 1:3 Терехов (Хмелевски, Семёнов) – 30:45 (5x5) 1:4 Семёнов (Пустозёров, Хмелевски) – 59:45 (5x5)
Вратарь «Адмирала» Адам Гуска не смог доиграть матч из-за травмы. Голкипер получил повреждение в начале третьего периода, неудачно растянувшись за шайбой. Гуска хромая покинул площадку при помощи персонала команды. Игру в воротах «Адмирала» заканчивал голкипер Арсений Цыба.
Отметим, что это был первый матч Гуски после восстановления от травмы, которую голкипер получил в конце декабря.
Ранее «Адмирал» выменял у «Торпедо» вратаря Ивана Кульбакова.
