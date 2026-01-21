Вратарь «Адмирала» Адам Гуска не смог доиграть матч с «Ак Барсом» из-за травмы

Во Владивостоке на стадионе «Фетисов-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между местным «Адмиралом» и казанским «Ак Барсом». Победу одержали казанцы со счётом 4:1.

Вратарь «Адмирала» Адам Гуска не смог доиграть матч из-за травмы. Голкипер получил повреждение в начале третьего периода, неудачно растянувшись за шайбой. Гуска хромая покинул площадку при помощи персонала команды. Игру в воротах «Адмирала» заканчивал голкипер Арсений Цыба.

Отметим, что это был первый матч Гуски после восстановления от травмы, которую голкипер получил в конце декабря.

Ранее «Адмирал» выменял у «Торпедо» вратаря Ивана Кульбакова.