«Мне очень стыдно». Защитник «Оттавы» извинился перед своим вратарём за критику
Защитник «Оттавы Сенаторз» Джейк Сандерсон заявил, что извинился перед голкипером Леэви Мериляйненом за свои комментарии после матча с «Монреаль Канадиенс» (5:6 ОТ). Игрок обороны остался недоволен игрой голкипера, сказав, что команде от вратаря нужно было больше, чем 10 сейвов.
НХЛ — регулярный чемпионат
18 января 2026, воскресенье. 03:00 МСК
Оттава Сенаторз
Оттава
Окончен
5 : 6
ОТ
Монреаль Канадиенс
Монреаль
0:1 Слафковски (Кофилд, Судзуки) – 03:06 (pp) 0:2 Кофилд (Судзуки, Хатсон) – 17:50 (pp) 1:2 Ткачук (Жиру, Сандерсон) – 20:42 (pp) 2:2 Штюцле (Казинс, Эллер) – 23:07 2:3 Андерсон (Мэтисон, Добсон) – 24:26 3:3 Козенс (Штюцле, Сандерсон) – 35:31 (pp) 4:3 Перрон (Зуб, Сандерсон) – 38:24 5:3 Сандерсон (Грейг) – 47:55 5:4 Слафковски (Хатсон, Дано) – 55:36 5:5 Каррье (Демидов, Андерсон) – 56:41 5:6 Кофилд (Хатсон) – 60:33
«Во-первых, мне очень стыдно. Думаю, всем после игры нужно ещё немного остыть. Сделать несколько глубоких вдохов. Я поговорил с Леэви после игры и извинился. Мне всё ещё очень плохо. Леэви — отличный парень. И я думаю, что хорошие товарищи по команде так не поступают. Нельзя унижать друг друга. Нужно поддерживать друг друга, особенно после такой игры. Мне очень стыдно», — цитирует Сандерсона пресс-служба клуба.
