«Мне очень стыдно». Защитник «Оттавы» извинился перед своим вратарём за критику

Защитник «Оттавы Сенаторз» Джейк Сандерсон заявил, что извинился перед голкипером Леэви Мериляйненом за свои комментарии после матча с «Монреаль Канадиенс» (5:6 ОТ). Игрок обороны остался недоволен игрой голкипера, сказав, что команде от вратаря нужно было больше, чем 10 сейвов.

«Во-первых, мне очень стыдно. Думаю, всем после игры нужно ещё немного остыть. Сделать несколько глубоких вдохов. Я поговорил с Леэви после игры и извинился. Мне всё ещё очень плохо. Леэви — отличный парень. И я думаю, что хорошие товарищи по команде так не поступают. Нельзя унижать друг друга. Нужно поддерживать друг друга, особенно после такой игры. Мне очень стыдно», — цитирует Сандерсона пресс-служба клуба.