Экс-форвард СКА и «Трактора» Пьеррик Дюбе подписал контракт с клубом АХЛ

Нападающий Пьеррик Дюбе подписал контракт с фарм-клубом «Нью-Йорк Айлендерс». Об этом сообщает официальный сайт «Бриджпорт Айлендерс». Ранее Дюбе расторг контракт со СКА, в который перешёл из «Трактора» по ходу текущего сезона.

Отмечается, что Дюбе отыграл три сезона под руководством нынешнего главного тренера «Айлендерс» Патрика Руа, который был наставником команды «Квебек Ремпартс».

Пьеррик Дюбе пополнил состав клуба из Санкт-Петербурга в ноябре 2025 года. За команду нападающий провёл семь матчей, отдав две результативные передачи.

Ранее форвард провёл три матча в НХЛ за «Вашингтон Кэпиталз» в сезоне-2023/2024. Всего в системе столичного клуба Дюбе провёл два сезона.