Главный тренер «Ак Барса» Гатиятулин: 500 матчей — серьёзная цифра, есть к чему стремиться

Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин прокомментировал победу над «Адмиралом» (4:1) и высказался о 500 проведённых матчах в КХЛ в роли наставника клубов.

– Планировали сыграть грамотно и рационально, в нужные моменты добавлять в движении. В принципе, это хорошо получалось, одержали хорошую командную победу, спасибо нашим болельщикам за поддержку.

– Несмотря на сложный график, вы впервые за 15 игр получили всего одно удаление. Насколько это повлияло на результат?

– С начала сезона у нас есть такой момент, не очень хороший. Ведём ежедневную работу над ним, объясняем ребятам, как нужно действовать при отборе шайбы и в разных игровых ситуациях. Бывает такое, что сами не понимаем, как действовать. Работа продолжается, нам в этом помогают и арбитры КХЛ – объясняют ситуации. Процесс идёт, стараемся выправить этот компонент.

– Митчелл Миллер стал рекордсменом клуба по голам защитников за один регулярный чемпионат. Как оцените это?

– О таланте Митча много уже говорилось, он взрослеет, прибавляет в ответственности, в лидерских качествах, в том числе в раздевалке. Побить рекорд «Ак Барса» – это всегда честь, поздравляем его с этим. Но повторюсь, что это командная победа, отмечу всех.

– Успешный победный выезд поможет команде в плей-офф? В сложных условиях вы одержали четыре победы подряд.

– Конечно, Дальний Восток – это особый выезд, мы говорили об этом перед поездкой. Напряжённая серия получилась, хотя дома неудачно сыграли, а здесь сыграли хорошо. Про плей-офф говорить рано, идём от матча к матчу, перед командой стоят большие задачи. Параллельно решаем несколько задач, в том числе проверяем глубину состава, чтобы понимать, сможем ли укрепить некоторые позиции. Поэтому даём ребятам из нашей системы возможность проявить себя.

– Для вас это 500-я игра, что для вас значит эта цифра?

– Прежде всего скажу спасибо тем, кто поверил в меня, доверил мне «Трактор», хотя на тот момент мне не было и 40 лет. 500 – это серьёзная цифра, но есть к чему стремиться, — цитирует Гатиятулина сайт «Ак Барса».