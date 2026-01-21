Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Понимаю статус Яшкина». Гатиятулин — об отсутствии форварда в составе «Ак Барса»

«Понимаю статус Яшкина». Гатиятулин — об отсутствии форварда в составе «Ак Барса»
Комментарии

Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин прокомментировал отсутствие нападающего Дмитрия Яшкина в составе казанского клуба.

– В чём заключаются требования к игрокам, которые сейчас не выполняет Дмитрий Яшкин? Это физическое состояние или игровые моменты на льду?
– Я не говорил, что он не выполняет требования. Понимаю статус Яшкина, что близится дедлайн, и информации в прессе возникает много.

В декабрьской паузе Дима приболел, практически не тренировался, это сказалось на физическом состоянии, поэтому мы давали ему паузу. В январе он провёл три матча – одну дома, две в Хабаровске. Посчитали, что есть ещё проблема в состоянии, поэтому дали ещё одну паузу. Текущая ситуация выглядит так.

А что касается публикаций про обмены какие-то – мне комментировать здесь нечего, мы сконцентрированы на других вопросах, впереди уже следующая игра, к которой готовимся.

– То есть у Яшкина идёт набор формы?
– Как и у всех ребят – мы смотрим сочетания, физическую форму. Придерживаемся своего принципа определения состава, — цитирует Гатиятулина сайт «Ак Барса».

Материалы по теме
Главный тренер «Ак Барса» Гатиятулин: 500 матчей — серьёзная цифра, есть к чему стремиться
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android