«Ванкувер» — «Вашингтон»: онлайн-трансляция матча НХЛ-2025/2026 начнётся в 6:00 мск

В ночь на 22 января продолжится регулярный чемпионат Национальной хоккейной лиги. В Ванкувере (Канада) состоится игра между «Ванкувер Кэнакс» и «Вашингтон Кэпиталз». Матч на стадионе «Роджерс-Арена» начнётся в 6:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

НХЛ — регулярный чемпионат НХЛ — регулярный чемпионат 22 января 2026, четверг. 06:00 МСК Ванкувер Кэнакс Ванкувер Не начался Вашингтон Кэпиталз Вашингтон

Это будет вторая игра между командами из двух запланированных в текущей регулярке. В первой встрече сильнее был «Ванкувер» со счётом 4:3. «Ванкувер» провёл 49 игр, в которых набрал 37 очков и расположился на 16-м месте в турнирной таблице Западной конференции. «Вашингтон» с 54 очками после 50 матчей находится на 11-й строчке в Восточной конференции.