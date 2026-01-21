Скидки
Президент ИИХФ заявил, что МОК планирует полноценный допуск России к ОИ-2028 в США

Президент Международной федерации хоккея (ИИХФ) Люк Тардиф заявил, что Международный олимпийский комитет планирует полноценный допуск спортсменов и сборных России к летней Олимпиаде 2028 года в Лос-Анджелесе (США). Об этом глава ИИХФ сообщил изданию The Athletic.

Кроме того, Тардиф заявил, что первыми на международную арену среди хоккейных сборных могут быть возвращены юношеские национальные команды России и Беларуси. Согласно прогнозу журналиста The Athletic возвращение команд U18 может состояться не ранее 2028 года, возвращение молодёжных сборных — не ранее 2029 года, возвращение взрослых команд — не ранее весны 2029 года. Таким образом полноценное возвращение хоккейных сборных России может быть в 2030 году к зимним Олимпийским играм во Французских Альпах.

Как отмечается в статье, по-прежнему против возвращения сборной России Финляндия, Швеция, Чехия. Источник The Athletic заявил, что кроме европейских стран может быть против возвращения политическое руководство Канады.

«Хоккейная семья ведёт себя совсем не по-мужски». Вячеслав Фетисов — об отстранении России
