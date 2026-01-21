Скидки
«Я должен защитить соревнования». Тардиф — об отстранении сборной России

Президент Международной федерации хоккея (ИИХФ) Люк Тардиф высказался об отстранении национальных команд России и заявил, что полноценное возвращение сборных на данный момент невозможно.

«Все будут счастливы, когда они вернутся в семью. Когда мы это сделаем, это будет означать, что многое уладилось. У меня нет власти остановить спецоперацию. Ни у кого нет такой власти. Но я должен защитить соревнования.

Когда придёт время, мы пригласим их. Мы всё ещё поддерживаем контакт, но на данный момент невозможно спланировать организацию чемпионата мира и возвращение в Россию в контексте текущей ситуации. Когда возвращение произойдёт, это будет означать, что и спецоперация, и многое другое разрешилось», — цитирует Тардифа The Athletic.

Президент ИИХФ заявил, что МОК планирует полноценный допуск России к ОИ-2028 в США
